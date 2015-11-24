У "ДНР" заявили про повне припинення поставок вугілля з окупованих територій до України

Бойовики терористичного угруповання "ДНР" мають намір повністю припинити постачання вугілля на підконтрольні Києву території України. Про це заявив "міністр транспорту" "ДНР" Семен Кузьменко

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"Поставки вугілля зупинені до України. Сьогодні з 17.00 будуть зупинені всі, які не були зупинені, тому що до цього були припинялось тільки постачання енергетичного вугілля. Наскільки я розумію, переговори зайшли в глухий кут, ситуація буде погіршуватися", - цитують Кузьменко "РИА Новости".

Відзначається, що причину цього рішення він не уточнив, але додав, що "тут менше політики, тут більше економіки".

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Зазначимо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з підривом ліній електропередач окупований Крим залишається практично повністю знеструмленим. У відповідь на цю ситуацію в Міненерго РФ обіцяли розглянути можливість введення контрзаходів щодо України. Серед них називали зокрема і припинення постачання газу з РФ.