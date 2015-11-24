До прифронтового Гранітного електрику подадуть через 10 днів
Селище було підключене до підстанції в Тельмановому, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.
У знеструмленому протягом більш ніж трьох тижнів селищі Гранітне електропостачання відновлять через 10 днів.
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Про це повідомив голова Волноваської ВЦА Валерій Лубинець, передає місцевий портал 0629.
Відзначається, що кілька днів тому в центрі селища вирішували, як протягнути 5 км електропроводу від сусіднього села Старогнатівки і таким чином виключити залежність від непідконтрольної Україні підстанції. Вона розташована в Тельмановому.
Опори для встановлення нової лінії сьогодні збирають по всьому Волноваському району.
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У ВЦА зазначили, що питання про перепідключення Гранітного порушувалося ще влітку, тоді після кожного обстрілу жителі на кілька днів залишалися без світла.
У цілому нині ситуація контрольована - в селище завозиться вода, продукти. В школі проходять заняття, тут підключили генератор.
Як повідомлялося, мешканці Гранітного вже більше трьох тижнів залишаються без електропостачання.