РФ збирається до 20 грудня протягнути підводний електрокабель в анексований Крим

Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає Бі-бі-сі. "За графіком у нас перший етап повинен був бути в березні 2016 року, але ми поставили нашим енергетикам завдання, щоб цей термін був скоректований", - заявив він.

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Анексований Росією Крим, що належить Україні, було знеструмлено в період з 20 по 22 листопада в результаті підриву опор ЛЕП в Херсонській області.

Передбачалося також, що перша черга енергомосту через Керченську протоку буде прокладена до 22 грудня.

Повністю завершити прокладання енергомосту у вигляді підводного кабелю передбачається до кінця 2018 року.

Раніше повідомлялося, що в Керч прибуло китайське судно-кабелеукладальник JIAN JI 3001, яке передбачалося задіяти в прокладці енергомосту.

Українські активісти і вихідці з Криму проводять блокаду півострова з 20 вересня. Зокрема, вони не пропускають в Крим вантажний автотранспорт.

Державна прикордонна служба України повідомила у вівторок про введення додаткових заходів, що обмежують переміщення вантажів на "тимчасово окуповану територію Криму".

Крім тимчасового припинення вантажного автомобільного та залізничного сполучення, особливу увагу українські прикордонники будуть приділяти судам, чиї маршрути пролягають поблизу півострова у відповідності з указом президента Петра Порошенка. Мета цього заходу – не допустити переміщення вантажів у Крим морським транспортом.