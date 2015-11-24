У Херсонській області відновили одну з пошкоджених опор ЛЕП – "Укренерго"

Про це повідомляється на сайті Держпідприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

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Як зазначається в повідомленні, "не дивлячись на важкі умови праці (сильний дощ, вітер, розмоклий ґрунт), бригади Херсонських магістральних мереж ДП "НЕК "Укренерго" виконали запланований на день обсяг робіт з відновлення ПЛ 220 кВ (ліній електропередач) Каховська – Титан. Демонтовано пошкоджену опору, встановлено нову залізобетонну, вирівняні та закріплені сусідні до зруйнованої проміжні опори".

Як повідомляв УНІАН, ремонтні роботи на лінії електропередач "Каховська-Титан", які почались сьогодні, завершаться орієнтовно 26 листопада. За даними прес-служби "Укренерго", найкоротший термін ремонту електроопори та дротів на пошкодженій високовольтній лінії електропередач - 26 листопада, але все залежатиме від ряду факторів, зокрема, й від погодних умов.

У ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.