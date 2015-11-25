ЗМІ: Росія припинила відвантажувати вугілля в Україну

Відвантаження вугілля в Україну припинено, пише Комерсант з посиланням на поінформоване джерело.

"І енергетичне, і коксівне вугілля на адресу українських споживачів не пропускає митниця",— говорить джерело в одній з вугільних компаній.

Наголошується, що цю інформацію підтвердили і співрозмовники видання серед операторів. Але, уточнює один з них, транзит вугілля через Україну йде нормально.

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Разом з тим, згідно з повідомленням, інше джерело видання у вугільній галузі вважає, що пов'язувати заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака (про припинення поставок вугілля Києву у відповідь на ситуацію з енергопостачанням до Криму - УНІАН) і складнощі з експортом рано: бюрократія з обох сторін кордону в цілому погіршилася.

Згідно з повідомленням, джерело в уряді РФ запевнило, що директив на цей рахунок поки немає, міра розглядається. У прес-службі ФМС заявили, що "не мають інформації з питання", а у ВАТ РЖД повідомили, що обмеження постачань на Україну немає.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Раніше Новак заявив, що Росія може прийняти рішення про припинення поставок вугілля в Україні в якості відповіді на енергоблокаду Криму. За його словами, потрібно прийняти рішення про припинення поставок вугілля російськими комерційними організаціями, які поставляють вугілля українським електростанціям.

Віце-прем'єр уряду РФ Аркадій Дворкович підтримує ініціативу міністра енергетики РФ Олександра Новака про відповідні заходи щодо України за енергоблокаду Криму.

Увечері 24 листопада в Херсонській області одну з пошкоджених опор вже відновили.