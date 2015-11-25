Нафта дорожчає через побоювання конфронтації Туреччини і Росії

09:22, 25 листопада 2015
Енергетика
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Стримувати зростання вартості нафти допомагають дані щодо збільшення запасів сировини в США протягом минулого тижня.

REUTERS

Світові ціни на нафту в середу зберігають позитивну динаміку після досягнення двотижневого максимуму на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході після інциденту з російським літаком в Сирії, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:58 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,28% - до 46,23 долара за барель. Раніше вона пробивала вгору максимальну позначку протягом останніх двох тижнів в 46,5 долара. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,5% - до 42,87 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"Геополітичні побоювання і тероризм роблять значний вплив на ринок в останні кілька тижнів", - сказав агентству Блумберг партнер в Again Capital LLC в Нью-Йорку Джон Килдафф (John Kilduff).

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Стримати зростання вартості нафти в середу допомагають дані Американського інституту нафти (API), які показали зростання запасів сировини в США за минулий тиждень.

Згідно з цими даними, комерційні запаси в країні виросли на 2,6 мільйона барелів, тоді як аналітики чекали зниження на 200 тисяч барелів. Свою оцінку даного показника в середу Міненерго США опублікує. Аналітики, опитані агентством Рейтер, очікують, що показник збільшився на 1,2 мільйона барелів.

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