Україна припинила закупівлі російського газу - "Газпром"

Україна припинила закупівлі російського газу, повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового монополіста "Газпрому" з посиланням на голову компанії Олексія Міллера.

"Сьогодні станом на 10 годину ранку "Нафтогаз України" вибрав передплачені обсяги російського газу. Нової передоплати не надходило. Заявки на постачання газу від "Нафтогазу України" немає. Таким чином, постачання припиняються до надходження від української компанії нових платежів", - сказав Міллер.

Міллер припускає, що відмова від закупівлі російського газу створює серйозні ризики для надійного транзиту газу в Європу по території України та для газопостачання українських споживачів взимку.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна зможе пройти поточний та наступні опалювальні сезони у разі прийняття рішення Росії про припинення поставок газу в Україну.

Україна, дотримуючись тристоронніх брюссельських домовленостей, 31 жовтня завершила закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів.

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено в десятки разів, при цьому "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" 64 мільйони доларів передоплати для продовження мінімальних закупівель.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна планує узгодити можливості, умови поставок та ціну російського газу в 1 кварталі 2016 року до 20 грудня поточного року.