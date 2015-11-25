Конфронтація Росії і Туреччини може "поховати" проект газопроводу "Турецький потік" – експерт

Загострення відносин Росії і Туреччини через збитий турецькими ВПС російський військовий літак Су-24 може поставити під сумнів майбутнє проекту будівництва газопроводу "Турецький потік" в обхід України, сказав експерт з енергетичних питань, голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєїн.

На його думку, проект може бути заморожений, а потім і зовсім закритий.

"Дії Туреччини і тональність російської влади не дає підстав для оптимізму лобістам цього проекту. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже скасував візит до Туреччини, запланований на 25 листопада. Одним з головних питань цього візиту мав стати новий газопровід, - зазначив експерт. - З урахуванням того, що "Турецький потік" останні кілька місяців буксував через розбіжності в ціні на російський газ, є всі підстави прогнозувати, що найближчим часом дане питання буде знято з порядку денного. Таким чином, до кінця наступного року нового газопроводу в обхід України не буде".

Він нагадав, що про старт проекту "Турецький потік" урочисто оголосили в лютому 2015 року, попередньо закривши інший – альтернативний проект "Південний потік".

"Передбачалося, що через "Турецький потік" Росія зможе прокачувати до 32 мільярдів кубометрів газу, частина якого піде на потреби турецьких споживачів, а частина – в країни південно-східної Європи через газовий хаб на турецько-грецької кордоні", - звернув увагу експерт.

У той же час, він підкреслив, що "Турецький потік" з самого початку було швидше політичним проектом, ніж економічним, як будь-який інший проект будівництва газопроводу в обхід України.

"Економічної доцільності в цьому немає, адже європейські країни не зацікавлені у збільшенні залежності від російського газу, зберігаючи обсяги поставок на рівні 130-140 мільярдів кубометрів щорічно. Інша справа, що Росія за будь-яку ціну намагається залишити нашу ГТС без транзиту, тому вкладає великі ресурси в нові газопроводи. Але в світлі сьогоднішніх подій "Турецький потік" навряд чи буде побудований", – повідомив експерт.

На його думку, це грає на руку Україні та відкриває нові можливості щодо захисту національних інтересів, а також дає шанс відновити будівництво LNG-терміналу, оскільки "геополітична ситуація в регіоні кардинально змінилася", - упевнений експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада російський військовий літак Су-24, що прямував до Сирії, порушив повітряний простір Туреччини було збито турецькими ВПС. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що ВПС Туреччини діяли в повній відповідності з приписами. Крім того, солідарність з діями турецьких військових висловив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

1 грудня 2014 року ВАТ "Газпром" і турецька компанія Botas підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу "Турецький потік" потужністю 63 мільярди кубометрів газу на рік з Росії у напрямку Туреччини через Чорне море. У червні поточного року Туреччина видала РФ дозвіл на інженерні вишукування по морському ділянці Турецького потоку". Інші роботи за проектом не здійснювалися.