"Нафтогаз" прийматиме російський газ тільки для транзиту в Європу – заява компанії

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує вибрати весь раніше оплачений обсяг російського газу для потреб українських споживачів і надалі забезпечувати переважно транзит палива територією України для європейських споживачів.

Про це йдеться в заяві компанії, переданому УНІАН.

"НАК "Нафтогаз України" очікує сьогодні отримати весь обсяг російського газу, який був оплачений раніше. У відповідності з поточними угодами з "Газпромом", компанія планує надалі контрактувати російський газ по мірі необхідності, залежно від рівня споживання в Україні та з урахуванням пропозицій на європейському ринку. До цього часу "Нафтогаз" прийматиме російський газ тільки для транспортування до Європи", - йдеться в заяві.

При цьому, як підкреслили в "Нафтогазі", Україна продовжить транспортувати російський газ для європейських споживачів у повній відповідності з умовами контракту.

"Протягом останніх півтора років ми показали, що можемо забезпечувати безперебійний транзит російського газу незалежно від того, він поставляється для України чи ні, і в літній, і в зимовий сезон", - підкреслили в компанії.

При цьому в НАК нагадали, що минулого року в цей час Україна також не купувала російського газу, хоча мала у підземних сховищах менші запаси газу, ніж має зараз.

"У цей час минулого року ми не купували російський газ при менших запасах газу в наших ПСГ і менших можливості для імпорту газу з ЄС. Наскільки нам відомо, "Газпром", та його клієнти були задоволені якістю і надійністю наших послуг з транзиту", -процитувала прес-служба "Нафтогазу" голову правління НАК Андрія Коболєва.

Одночасно в компанії нагадали, що переговори про ціну російського газу для України в 1 кварталі 2016 року будуть проведені в грудні 2015 року. Інші умови поставки російського газу в Україну вже узгоджені між "Нафтогазом" і "Газпромом" до 31 березня 2016 року та в першому кварталі змінюватися не будуть.

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер відзначав, що станом на 10 ранку 25 листопада "Нафтогаз України" вибрав передплачені обсяги російського газу і нової передоплати не надходило. Заявки на постачання газу від "Нафтогазу України" немає.

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Як повідомляв УНІАН, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що Україна зможе пройти поточний і наступні опалювальні сезони в разі, якщо Росія повністю припинить постачання газу в Україну. На поточний момент запаси газу в ПСГ становлять близько 16,5 мільярда кубометрів. В минулому році на цей же період Україна мала 14 мільярдів кубометрів.