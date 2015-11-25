Яценюк доручив "Нафтогазу" припинити купівлю газу в Росії: ціна від європейців краща

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» припинити закупівлю російського газу для потреб українських споживачів, замінивши його європейським паливом. Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав під час засідання уряду.

«Уряд також ухвалив рішення доручити «Нафтогазу» припинити купівлю російського газу. А то вони переплутали, це не вони нам не поставляють газ, це ми у них газ не купуємо», - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що таке рішення ухвалено тому, що «цінові пропозиції від наших європейських партнерів значно кращі». «А загальний обсяг споживання газу в Україні вже нині зменшено на 20%», - сказав Яценюк.

Раніше Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що планує вибрати весь раніше оплачений обсяг російського газу для потреб українських споживачів і надалі забезпечуватиме переважно транзит палива українською територією для європейських споживачів.

«НАК «Нафтогаз України» очікує сьогодні отримати весь обсяг російського газу, який був оплачений раніше. Відповідно до поточних угод з «Газпромом», компанія планує надалі контрактувати російський газ по мірі необхідності, залежно від рівня споживання в Україні та з урахуванням пропозицій на європейському ринку. До цього часу «Нафтогаз» прийматиме російський газ лише для транспортування в Європу», - йдеться в заяві.

При цьому, як підкреслили в «Нафтогазі», Україна продовжить транспортувати російський газ для європейських споживачів у повній відповідності до умов контракту.