У Брюсселі немає занепокоєння щодо припинення Україною закупівлі російського газу

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Брюсселі повідомила речник Єврокомісії Анна-Каіса Ітконен.

За її словами, Європейська комісія бачила відповідні повідомлення ЗМІ. "На цей момент у нас немає особливого занепокоєння щодо постачання газу з Росії в Україну. Постачання газу в ЄС відбувається в нормальному режимі", - сказала Ітконен.

Речник ЄК додала, що станом на сьогодні в українських підземних сховищах є приблизно 16,5 млрд кубометрів газу, що становить такий самий об’єм, який був торік на цей час. "Також на даний момент Україна використовує власний газ та газ зі Словаччини, а погода дозволяє споживати нижче, ніж звичайно", - наголосила вона.

Читайте такожЄврокомісія: збереження транзиту газу через Україну - пріоритет для енергосоюзу

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні, 25 листопада, заявив, що Кабмін доручив НАК «Нафтогаз України» припинити закупівлю російського газу для потреб українських споживачів, замінивши його європейським паливом.

Він наголосив, що таке рішення ухвалено тому, що «цінові пропозиції від наших європейських партнерів значно кращі». «А загальний обсяг споживання газу в Україні вже нині зменшено на 20%», - сказав Яценюк.

У свою чергу в «Нафтогазі» наголосили, що продовжать транспортувати російський газ для європейських споживачів, повністю дотримуючись умов контракту.