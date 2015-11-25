Ціни на нафту відновили падіння

Світові ціни на нафту перейшли до зниження, - інвесторів турбує збереження надлишку пропозиції на нафтовому ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:06 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,57% - до 45,38 долара за барель. Раніше вона пробивала вгорі максимальну позначку протягом останніх двох тижнів в 46,5 долара. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI втрачала 1,55% - до 42,2 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

На вартість нафти тиснуть дані Американського інституту нафти (API) про зростання комерційних запасів сировини в США протягом минулого тижня на 2,6 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження на 200 тисяч барелів.

Крім того, в середу опублікує Міненерго США свою оцінку запасів. Аналітики, опитані агентством Рейтер, вважають, що показник протягом тижня збільшився на 1,2 мільйона барелів - до 488,5 мільйона барелів. Тижнем раніше комерційні запаси нафти в США виросли на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1% - до 487,3 мільйона барелів.

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"Запаси здивували зростанням і знову привернули увагу до надлишку пропозиції на ринку", - прокоментував агентству Рейтер старший економіст ABN Amro Bank Ханс ван Клееф (Hans van Cleef).

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"Зміцнення долара також впливає на нафтові ціни. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) станом на 12:07 збільшувався на 0,26% - до 99,86 пункту", - резюмує видання.