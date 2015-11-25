Менеджери Фірташа зайнялися реверсом газу із Європи - ЗМІ

Про це ЛІГА.net розповів співробітник компанії.

З листопада компанія «Метіда» (Київ), засновниками якої, за даними реєстру юросіб, є Воронін і Величко, почала імпорт газу з країн Європейського Союзу. За словами співрозмовника, за підсумками цього місяця компанія імпортує близько 8-10 млн кубометрів газу.

Початок поставок газу з Європи компанією «Метіда» підтвердив також співробітник «Нафтогазу».

Воронін з 2002 по 2008 рік працював заступником голови правління НАК «Нафтогаз України». З 2006 року він очолює «Укргаз-Енерго», яка була створена як спільне підприємство RosUkrEnergo і «Нафтогазу». При його керівництві «Укргаз-Енерго» монополізувала український газовий ринок.

З березня 2006 року по квітень 2008 року компанія була монопольним постачальником газу промспоживачам, з квітня 2006 по квітень 2008 - монопольним імпортером газу.

З квітня 2008 року до 2011 року компанія не вела активну діяльність на українському ринку.

У 2011 і 2012 роках «Укргаз-Енерго» знову стала одним з найбільших трейдерів, реалізувавши споживачам 835,355 і 648,673 млн куб. м відповідно.

Зараз 50% «Укргаз-Енерго» замість ліквідованої RUE володіє кіпрська Centragas Holding Limited, що належить Дмитру Фірташу, інші 50% - спірні акції, відсуджені у «Нафтогазу».