Експерт дав оцінку припинення РФ поставок вугілля і газу Україні

Про це, коментуючи призупинення Україною імпорту газу і вугілля з Росії, заявив експерт МЦПД Вадим Перебийніс, пише "Апостроф".

За його словами, уряд передбачав постійну загрозу тиску з боку Москви, тому відповідні запаси палива були зроблені заздалегідь.

«Оцінюючи енергетичний баланс, слід також враховувати потенціал нарощування потужностей атомної і гідроенергетики. А також той факт, що припинення енергопостачання Криму звільнило мінімум 500 Мегават потужності Об'єднаної Енергосистеми України », - зазначає Перебийніс.

За словами експерта, росіянам не вдалося дестабілізувати українську енергетику, а у Кабінету Міністрів є час і резерви для додаткових заходів компенсації втраченого імпорту.

Перебийніс не виключає, що багатомісячна відсутність російських поставок внесе певні корективи.

«Але не факт, що Кремль може собі дозволити такий крок. Згадаймо: за два післяреволюційні роки уряд Яценюка зруйнував міф про смертельність "газпромівського вентиля" для України. Після налагодження альтернативного (реверсного) імпорту Москва знизила ціну вдвічі, і фактично умовляє нас періодично оновлювати закупівлі. Тепер Київ може і повинен застосувати новий рівень контрдавления», - вважає експерт.

Перебийніс переконаний, що в Україні є додаткові можливості для нарощування економічних санкцій проти агресора: станом на сьогодні використано лише третина таких можливостей.

«Уряд поки взявся тільки за Крим і повітряний простір для транзиту російських авіакомпаній. Якщо поставки вугілля і газу не відновляться за пару тижнів - можна, наприклад, закрити автотранспортні перевезення, "відрізавши" російських вантажовідправників від Південно-Східної Європи», - додає експерт.