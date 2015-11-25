У Севастополі через перевантаження згоріли дві трансформаторні підстанції (фото)

Як повідомив представник "Севастопольенерго" Руслан Борячкін, в Гагарінському районі на вулиці Колобова через хаотичний набір навантаження на трансформаторній підстанції сьогодні вранці сталася пожежа. Також через перевищення навантаження згоріла підстанція на вулиці Хрустальова, повідомляє ZN.UA.

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На сьогоднішній ранок було зафіксовано близько 50 аварій на електричних мережах суб'єкта. Дані інциденти пов'язані з підвищеним навантаженням, з боку населення, яке при включенні світла надає критичні навантаження на мережу. Для протидії ситуації, що виникла, задіяно 13 розрахунків служби компанії, передає simferopol.info.

"Енергетики просять населення вмикати всі потужні прилади не відразу, а поступово, протягом 20-30 хвилин після появи електроенергії. При відключенні електроенергії потужні прилади рекомендується вимикати, залишаючи контрольну лампочку, яка видасть звуковий сигнал при наступному увімкненні, що світло дали", - рекомендують енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада ввечері всі населені пункти окупованого Росією Криму залишилися без електроенергії. Постачання електроенергії припинилися по всіх чотирьох лініях, що йдуть з території України, після підриву активістами опор ЛЕП. На четвертий день після припинення постачання електроенергії Україною в анексований Крим, російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію. "Дивує тільки позиція наших партнерів з Києва. Без їхньої мовчазної згоди ці події не могли б відбутися", - сказав він.