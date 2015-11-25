Крим у темряві: "Укренерго" перенесло термін закінчення ремонту опори ЛЕП, без світла залишаються мільйон людей

Як йдеться в повідомленні підприємства, відновлювальні роботи повинні бути завершені 26 листопада, після чого на ЛЕП буде подана напруга.

Мова йде про ЛЕП Каховка-Титан, що забезпечує 40% потреб Криму в електроенергії. За даними «Укренерго», спеціалісти виконують закріплення відремонтованих опор, а також монтаж гірлянд ізоляторів ЛЕП. Компанія зазначає, що робота фахівців ускладнюється через розмоклий після злив грунт.

Раніше в.о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявляв, що ремонт опори лінії Каховка-Титан завершиться у середу, 25 листопада, і в цей же день подача електрики в Крим буде відновлена. Він також уточнював, ремонт всіх пошкоджених ліній (всього було підірвано чотири опори) обійдеться приблизно в 3 млн гривень ($120 тис.).

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Окупаційна влада Криму заявила, що близько 1 млн осіб в Криму залишаються без електроенергії, повідомляє ТАСС.

«На сьогоднішній день відключено електрику в 803 населених пунктах. Це більше 996 тис. осіб. Сумарна згенерована потужність становить 337 МВт. Дефіцит - 709 МВТ», - йдеться в повідомленні "МНС Криму".

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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Вчора в "Укренерго" повідомили, що в Херсонській області відновили одну з пошкоджених опор ЛЕП.