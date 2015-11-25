"Укренерго" могло обійтися без зниження завантаження атомних блоків після підриву ЛЕП – Недашковський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашківський на громадських слуханнях в Южноукраїнську.

«Це було поспішне рішення», - сказав Недашковський.

За його словами, енергосистема мала можливість для перерозподілу навантаження, яка виникла після підриву всіх ліній електропередач в напрямку півострова.

«Для цього за регламентом було близько 40 хвилин технологічного часу, щоб перерозподілити через енергосистему ці навантаження і залишити атомні енергоблоки на тому самому рівні навантаження», - зазначив глава «Енергоатому».

Разом з тим голова Державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко заявив, що «Укренерго» поширило некоректну інформацію про аварійне розвантаження енергоблоків, яке нібито може бути небезпечним.

«Насправді всі енергоблоки були розвантажені в штатному режимі – відповідно до експлуатаційної документації технологічного регламенту безпечної роботи блоків», - сказав Божко.

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Як повідомлялося, за словами першого заступника директора «Укренерго» Юрія Касіча, падіння в результаті підривів електроопор у Херсонській області, за якими здійснювалося енергопостачання Криму, призвело до необхідності аварійного розвантаження Запорізької та Южно-Української атомних електростанцій на 500 МВт. Він також відзначив, що такі аварійні розвантаження АЕС дуже небезпечні.

Підрив ЛЕП стався в ніч на 20 листопада. В результаті були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач у напрямку Криму.