США звинуватили Сирію у закупівлі нафти в "Ісламської держави" - WSJ
21:12, 25 листопада 2015Енергетика
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Адміністрація президента США Барака Обами звинуватила сирійський уряд у закупівлі нафти у «Ісламської держави».
REUTERS
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як зазначається, у зв'язку з цим мінфін США наклав санкції проти сирійського бізнесмена, який підозрюється у допомозі в організації даних поставок.
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Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти банку «Російський фінансовий альянс» і компанії Hudsotrade Limited, яка знаходиться в Москві. У санкційний список також потрапили чотири компанії - з Сирії, Кіпру, Белізу.
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