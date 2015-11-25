США звинуватили Сирію у закупівлі нафти в "Ісламської держави" - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначається, у зв'язку з цим мінфін США наклав санкції проти сирійського бізнесмена, який підозрюється у допомозі в організації даних поставок.

Читайте такожНафта дорожчає через побоювання конфронтації Туреччини і Росії

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти банку «Російський фінансовий альянс» і компанії Hudsotrade Limited, яка знаходиться в Москві. У санкційний список також потрапили чотири компанії - з Сирії, Кіпру, Белізу.