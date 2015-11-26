Нафта марки Brent торгується близько $46 за барель

Світові ціни на нафту в четвер демонструють різноспрямовану динаміку на тлі тижневих даних щодо запасів у США і статистиці компанії Baker Hughes за кількістю працюючих бурових установок в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:08 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,23% - до 46,16 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,31% - до 43,17 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У центрі уваги нафтового ринку виявився відразу ряд даних, опублікованих у середу. Так, Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні протягом минулого тижня зросли на 1 мільйон барелів - до 488,2 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення показника на 1,2 мільйона барелів.

Разом з тим оптимізму інвесторам додали дані американської нефтегазосервисной компанії Baker Hughes, згідно з яким загальна кількість бурових установок в США за підсумками минулого робочого тижня скоротилася на 13 штук, або на 1,7%, і становила 744 одиниці.

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"Здається, ринок намагається відновитися перед святом. Також дані щодо кількості бурових, безумовно, сильніше допомогли йому в цьому", - сказав брокер Liquidity Energy в Нью-Йорку Пітер Донован (Peter Donovan) виданню The Wall Street Jourrnal. У четвер біржі США будуть закриті у зв'язку зі святом Дня Подяки.

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