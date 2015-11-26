Працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП в Крим за вимогою активістів

Ремонтні бригада держкомпанії "Укренерго" припинили ремонт пошкодженої лінії електропередач в Крим 220 кВ "Каховська-Титан", оскільки цього вимагали активісти блокади півострова.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", опублікованому на сайті Херсонської облдержадміністрації.

"Один з активістів та лідерів акції Ленур Іслямов прокоментував цю заборону тим, що активісти поставили вимоги до окупаційної влади щодо звільнення політв'язнів, і доки не будуть виконані ці умови, електропостачання на територію АР Крим відновлювати не будуть", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ремонтна бригада припинила роботи о 10:00.

Раніше повідомлялося, що в середу, 25 листопада, "Укренерго" виконав більшу частину робіт з відновлення ЛЕП 220 кВ "Каховська-Титан".

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада у Херсонській області у результаті підриву електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередачі.

За інформацією "Укренерго", відключення ліній електропередачі у напрямку окупованого Криму не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередачі лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

На даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок власних генеруючих потужностей.