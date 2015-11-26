Ердоган Путіну: хто звинувачує нас у купівлі нафти в "Ісламської держави", нехай доведе

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не купує нафту у терористів "Ісламської держави", твердження про те, що Анкара підтримує терористів, потребують доказів, повідомляє Прайм.

"Кажуть, Туреччина купує нафту в "Ісламської держави". Всім відомо, де ми купуємо енергоносії. Найбільше з Росії. Потім з Ірану, Азербайджану, Північного Іраку. Хай доведуть, що ми купуємо у ІД. Ті, хто звинувачує нас у купівлі нафти у ІД, нехай доведе це. Якщо ви шукаєте джерело фінансування ІД, перше, куди треба дивитися, - це в сторону режиму Асада і тих, хто його підтримує", - сказав Ердоган на засіданні голів сільських адміністрацій в Анкарі.

Нагадаємо, 24 листопада президент Росії Володимир Путін звинуватив Туреччину в закупівлі нафти у бойовиків «Ісламського держави».

«Росія давно фіксувала поставки нафти до Туреччини з районів Сирії, які перебувають під контролем терористів», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.