Ціни на нафту продовжують падати

Світові ціни на нафту продовжують показувати різноспрямовану динаміку на даних щодо запасів у США і геополітичної напруженості на Близькому Сході, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:13 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,75% - до 45,83 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,06% - до 43,06 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

На нафту впливають дані по запасах "чорного золота" в США. Так, Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні протягом минулого тижня зросли на 1 мільйон барелів — до 488,2 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення показника на 1,2 мільйона барелів.

На думку інвестиційного аналітика Phillip Futures Даніеля Анга (Daniel Ang), запаси та видобуток нафти й надалі залишатимуться на низькому рівні і це буде ідеально для цін в довгостроковій перспективі.

Читайте такожВенесуела лякає світ нафтою по $25 за барель

Вартість нафти підтримують повідомлення американської нафтогазосервісної компанії Baker Hughes. Згідно з даними, загальна кількість бурових установок в США за підсумками минулого робочого тижня скоротилася на 13 штук, або на 1,7%, і склала 744 одиниці.