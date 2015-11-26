Криму вистачить запасів бензину на 18 діб - Міненерго РФ

17:52, 26 листопада 2015
Енергетика
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Запасів бензину Криму вистачить на 18,5 доби, а дизельного палива - на 26 діб.

УНИАН

Про це повідомляється на сайті Міненерго Росії.

«Запас палива для перевищує 28 діб. Міністерство енергетики Російської Федерації в оперативному режимі здійснює моніторинг ситуації з паливозабезпеченням», - йдеться в повідомленні.

Міненерго зазначає, що Керченська поромна переправа працює в штатному режимі.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.

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