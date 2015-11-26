"Укргазвидобування" просить владу допомогти повернути 373 мільйонів з банку бізнес-групи покійного Єремеєва

«Розуміючи, що енергетична незалежність нашої держави залежить від нарощування темпів видобутку власного газу... просимо органи державної влади України посприяти поверненню вкрай необхідних «Укргазвидобуванню» і всій Україні грошей», - сказано в повідомленні компанії.

У прес-релізі зазначається, що попереднє керівництво «Укргазвидобування», незважаючи на складне фінансове становище, в травні 2015 року абсолютно безвідповідально відкрило депозит на суму 373 млн грн, терміном на один рік в «Банку інвестицій та заощаджень».

Згідно з повідомленням, новий голова правління Олег Прохоренко отримав у спадок від попередників лише 500 тис. грн на поточних рахунках компанії.

«Нове керівництво «Укргазвидобування» з червня 2015 намагається повернути ці гроші компанії, але процес виявився надзвичайно складним. Були проведені переговори з керівництвом цієї банківської установи про розірвання цього договору, на жаль, досягти консенсусу не вдалося», - повідомляє прес-служба, додавши, що компанія була змушена звернутися до суду, але поки безуспішно.

У той же час «Укргазвидобування» для збереження видобутку газу повинна найближчим часом інвестувати 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зажадав від нині покійного депутата Верховної Ради Ігоря Єремеєва протягом 72 годин погасити 373 млн гривень боргу компанії "Укргазвидобування ", а також доручив "Нафтогазу України" звільнити керівництво компанії.

На той момент ще голова правління "Укргазвидобування" Сергій Костюк заперечував наявність заборгованості якихось компаній (у тому числі і нібито близьких до голови депутатської групи "Воля народу" Ігоря Єремеєва).

Днем пізніше виконавчий директор «Нафтогазу України» і голова наглядової ради «Укргазвидобування» Андрій Пасішник, який до цього працював помічником Ігоря Єремеєва, також спростував слова прем'єра про існування боргу в 373 млн грн.

Разом з тим він визнав, що борг перед компанією «Укргазвидобування» у розмірі 11 млн грн має лише одна з афілійованих з Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим структура – це компанія «Вог Аеро Джет».

У середині жовтня новий глава «Укргазвидобування» Олег Прохоренко в інтерв'ю УНІАН вніс ясність в це питання, повідомивши, що мова йде про депозит на суму 373 млн, який відкритий в «Банку інвестицій та заощаджень», який пов'язують зі структурами Ігоря Єремеєва та Степана Івахіва.

Крім того, Прохоренко повідомив, що керівництво банку відмовляється достроково повернути 373 млн, а спроби заручитися рішенням судів не мали успіху

За даними НБУ, близько 15% акцій "Банку інвестицій та заощаджень" контролює Андрій Попов, акціонерами банку також є Сергій Лагур (9,15%), Степан Івахів (9,9%), брат Ігоря Єремеєва – Євген (1,5%) і Петро Димінський (1,34%).

«Банк інвестицій та заощаджень» знаходиться в списку банків з непрозорою формою власності.