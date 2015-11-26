Енергетична блокада завдала значної шкоди Криму - Поклонська

19:25, 26 листопада 2015
Енергетика
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Знеструмлення Криму з боку України завдало півострову значний збиток, точна сума буде встановлена в ході розслідування кримінальної справи за фактом підриву ЛЕП.

REUTERS

Про це заявила так званий прокурор республіки Наталія Поклонська, передає РИА "Новости".

"Ми зібрали матеріали по збитку з різних міністерств і організацій і направили в рамках розслідування кримінальної справи за фактом вчинення диверсії, яка розслідується ФСБ. Точна сума збитку буде встановлена в ході розслідування цієї кримінальної справи. Орієнтовна, приблизна сума є, вона знаходиться в кримінальній справі. Завдано значної шкоди республіки Крим", - сказала Поклонська.

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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.

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