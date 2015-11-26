Енергетична блокада Криму: учасники назвали умови допуску ремонтників до підірваних ЛЕП

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив координатор "Громадянської блокади Криму" Ленур Іслямов.

"Лідери Меджлісу та активісти громадянської блокади Криму, проводячи наради, поки ще не прийшли до рішення, щоб ми включали півострову світло. Тому, поки що таких команд з центру цивільної блокади Криму, з головного штабу, не буде надходити до активістів, активісти будуть блокувати всі опори, також активісти блокують зараз подальший ремонт тієї гілки, яка 220 кВт "Каховська-Титан".

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Далі ми чекаємо реакції з окупованої території для того, що б з нашим Ахтемом Чийгозом, кримським татарином, і з Надією Савченко, почали домовлятися, почали з нами говорити про те, що його і її випускають. Активісти чекають реакції офіційної влади Росії для того, щоб вони висловили готовність звільняти наших громадян, які незаконно утримуються в російських в'язницях", - заявив Іслямов.

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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.