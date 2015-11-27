Нафті не сподобалася статистика з Китаю – ціни падають

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,13 до $45,33 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,55 до $42,49. З початку листопада ціна WTI знизилася на 8,7 відсотка.

Прибуток китайських промислових підприємств у жовтні знизився п'ятий місяць поспіль, на 4,6 відсотка порівняно з минулим роком, згідно зі статистичними даними, пише Рейтер.

Ринок слабо відреагував на звіт про запаси нафти в США, який показав не таке сильне зростання запасів минулого тижня, як передбачали аналітики, йдеться в звіті банку ANZ.

Наступної п'ятниці пройде нарада ОПЕК, від якої аналітики не очікують рішення про зниження видобутку.

"Хоча ми, як і раніше, вважаємо, що нічого важливого не відбудеться, цього разу готовність Саудівської Аравії до співпраці, здається, посилилася. Так що результат наради може бути несподіваним", - сказав аналітик Phillip Capital Деніел Енг.

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Росія і Саудівська Аравія створюють робочу групу зі співробітництва у сфері нафти і газу, сказав міністр енергетики Олександр Новак у четвер.

Ціни зросли цього тижня за рахунок посилення геополітичного ризику на Близькому Сході через збитий Туреччиною російський військовий літак. Але аналітики не очікують подальшого зростання цін, викликаного ситуацією на Близькому Сході.

"Гарне постачання ринку нафти, рекордно високі запаси в ОЕСР і відсутність реальної загрози об'єктам нафтової інфраструктури на Близькому Сході, пов'язаної з військовими діями проти ІД в Сирії, не дозволять геополітичній премії впливати на ціну нафти", - йдеться у звіті BMI.