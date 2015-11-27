"Укренерго" спробує сьогодні домовитися з керівниками енергоблокади Криму

10:47, 27 листопада 2015
Енергетика
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Сьогодні представники "Укренерго" зустрінуться з керівництвом штабу блокади Криму для врегулювання ситуації.

REUTERS

Це відбудеться у рамках домовленості з місцевим штабом блокади Криму, повідомили у прес-службі "Укренерго".

Наголошується, що зустріч має відбутися у с. Чонгар Херсонської області неподалік від місця пошкодження ПЛ 330 кВ "Мелітополь-Джанкой".​

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Варто зазначити, що станом на ранок 27 листопада протестувальники продовжують блокувати доступ ремонтних бригад для завершення робіт на ПЛ 220 кВ "Каховська-Титан".

Раніше "Громадянська блокада Криму" заявила, що чекає сигналу про готовність окупаційної влади звільнити нардепа Надію Савченко і заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, щоб допустити ремонтників до "кримської ЛЕП".

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.

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