"Укренерго" спробує сьогодні домовитися з керівниками енергоблокади Криму
Сьогодні представники "Укренерго" зустрінуться з керівництвом штабу блокади Криму для врегулювання ситуації.
Це відбудеться у рамках домовленості з місцевим штабом блокади Криму, повідомили у прес-службі "Укренерго".
Наголошується, що зустріч має відбутися у с. Чонгар Херсонської області неподалік від місця пошкодження ПЛ 330 кВ "Мелітополь-Джанкой".
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Варто зазначити, що станом на ранок 27 листопада протестувальники продовжують блокувати доступ ремонтних бригад для завершення робіт на ПЛ 220 кВ "Каховська-Титан".
Раніше "Громадянська блокада Криму" заявила, що чекає сигналу про готовність окупаційної влади звільнити нардепа Надію Савченко і заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, щоб допустити ремонтників до "кримської ЛЕП".
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.
Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.