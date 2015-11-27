"Нафтогаз" збільшив позовні вимоги до "Газпрому" в Стокгольмі

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" збільшив позовні вимоги до російському газовому монополісту "Газпрому" в Стокгольмському арбітражному суді, в якому сторони судяться з червня 2014 року.

Про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу", розміщеної на сайті компанії.

Згідно з даними компанії, тепер загальні претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" оцінюються в 25,7 млрд дол.

За даними «Нафтогазу», «Газпром» також збільшив свої претензії до 29,8 мллрд дол.

Компанії судяться в Стокгольмі з червня 2014 року. Раніше "Нафтогаз" повідомляв, що вимагає від "Газпрому" компенсації 12 мллрд дол. за контрактом на постачання газу та 11,7 млрд — за контрактом на транзит. Сума позовів до "Газпрому" до "Нафтогазу" становила 29,2 млрд дол. за контрактом на постачання газу.

У фінансовому звіті "Нафтогазу" за 9 місяців 2015 року сума позову компанії до "Газпрому" за контрактом на постачання газу вказується вже в розмірі 14 млрд доларів.

"Керівництво вважає, що на 31 грудня 2014 року компанія розрахувалася за всіма своїми зобов'язаннями за поставлений протягом 2010-2014 років природний газ і вимагає компенсації за зайво сплачені суми в розмірі 14 мільярдів доларів", - йдеться у звіті.

Сума транзитного позову у звіті вказана колишня - 11,7 млрд дол. Таким чином, загальна сума позовів "Нафтогазу" до "Газпрому" зросла до 25,7 млрд дол.

"16 жовтня 2015 року "Газпром" подав письмове заперечення відповідача, вимагаючи оплати транзитних обсягів, які нібито були використані "Нафтогазом" у липні-листопаді 2014 року, на загальну суму 5,9 мільйона доларів", - зазначається у звіті компанії.

Таким чином, сума позовів "Газпрому" до "Нафтогазу" становить тепер близько 29,8 млрд дол.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма.