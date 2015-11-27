Демчишин: запасів вугілля вистачить на 45-50 днів

Існуючих запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з постачанням вугілля вимагає нових рішень, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Водночас він відзначив, що в грудні Україна очікує поставок ще 250 тис. тонн вугілля з ПАР.

«У нас обмежені поставки вугілля з неконтрольованих територій і з Російської Федерації. На сьогодні запасів вугілля на наших складах і теплоелектростанціях достатньо для того, щоб працювати впродовж щонайменше місяця. Але в подальшій перспективі виникають питання», - сказав Демчишин.

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Він відзначив, що зараз уряд веде переговори з постачальниками з ПАР. «Сьогодні вже в процесі доставки два кораблі – 168 тис. тонн для «Центренерго» і 80 тис. тонн для ТЕЦ. Це вугілля прибуде: перший корабель - 4 грудня і другий корабель - 12 грудня. Тобто впродовж грудня нам поставлять близько 250 тис. тонн антрацитового вугілля, яке у нас зараз на території, підконтрольній владі, не видобувається, - сказав міністр. - На складах такого вугілля близько 1 млн тонн, і ці 250 тис. тонн дають нам впевненість в тому, що наступні 45-50 днів наша енергосистема буде в стабільному енергетичному процесі. А за 50 днів можна знайти рішення щодо постачання вугілля і з ПАР, і від інших постачальників».

Як повідомляв УНІАН, Україна почала імпорт антрацитового вугілля в 2014 році, оскільки українські шахти, які видобувають це вугілля, опинилися на не підконтрольній українському уряду території. Раніше Міненерговугілля заявляло, що загальний обсяг імпорту вугілля за підсумками 2015 року становитиме не менш як 1 млн тонн.

При цьому в серпні цього року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховувало нагромадити близько 3 млн тонн вугілля на теплоелектростанціях країни для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.