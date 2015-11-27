Наглядова рада "Укрнафти" змінила склад правління компанії

Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України», яка володіє контрольним пакетом «Укрнафти».

Згідно з повідомленням, достроково припинено повноваження членів правління «Укрнафти» Михайла Бакуненка, Михайла Гнипа, Олексія Куща і Наталії Доліної.

«Повноваження Володимира Пустоварова було вирішено достроково припинити з 22 грудня 2015 року», - уточнила прес-служба «Нафтогазу України».

Також повідомляється, що наглядова рада компанії обрала трьох нових членів правління, але інформацію про них буде оприлюднено після підписання контрактів.

Крім того, наглядова рада вибрала аудиторську фірму «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» для проведення незалежного аудиту фінансової звітності «Укрнафти».

У повідомленні також сказано, що члени наглядової ради заслухали звіт голови правління «Укрнафти» Марка Роллінса про фінансовий стан компанії й причини формування заборгованості перед держбюджетом.

Коментуючи засідання, Роллінс зазначив, що дискусія була конструктивною. «Загалом я задоволений, що трьох із запропонованих мною кандидатів в правління затвердили. Однак вкрай важливо також затвердити нові контракти для забезпечення плавного переходу до нової структури правління компанії. На сьогодні день ПАТ «Укрнафта» фактично залишилася без виконавчого органу управління, що може бути серйозною перешкодою для ефективної роботи компанії», – цитує Марка Роллінса прес-служба «Укрнафти».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса.

Наприкінці вересня 2015 року наглядова рада «Укрнафти» затвердила й підписала контракт з Роллінсом.

Склад правління складається із семи членів, включаючи голову правління.

На початку жовтня «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього в розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Раніше керівництво Державної фіскальної служби повідомило про наявність боргу «Укрнафти» перед бюджетом у розмірі 9,5 млрд грн. Крім того повідомлялося, що ДФС і «Укрнафта» підписали план розстрочки погашення податкової заборгованості.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.