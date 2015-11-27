Демчишин розповів, скільки часу потрібно для відновлення ЛЕП на Крим

Ремонтні бригади можуть завершити відновлення лінії електропередач (ЛЕП) 220 кВ "Каховська-Титан" упродовж 3-х годин після одержання до неї доступу.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Для завершення робіт необхідно близько 3-х годин, доступу до лінії у фахівців "Укренерго" поки що немає", - сказав міністр.

Разом з тим, Демчишин сказав, що для відновлення ЛЕП у напрямку Криму фахівцям «Укренерго» потрібно близько трьох діб, але ці роботи можна починати тільки після дозволу силовиків.

«Для того щоб відновити лінії, нам необхідно приблизно 72 години на кожну. Після того, як буде дано зелене світло – по мірі розмінування (території – УНІАН) і можливості проводити відновлювальні роботи», - сказав міністр.

Він також нагадав, що в даний час постачання електроенергії в Крим не здійснюється.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

За інформацією «Укренерго», відключення ліній електропередач у напрямку окупованого Криму не призвело до проблем із енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.