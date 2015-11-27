Україна забезпечена ядерним паливом аж до вересня 2016 року – міністр

Україна забезпечена необхідною кількістю ядерного палива аж до вересня 2016 року, причому частину необхідних поставок у 2016 році може забезпечити американо-японська компанія Westinghouse, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Читайте такожДемчишин: запасів вугілля вистачить на 45-50 днів

«Що стосується ядерного палива, то на території України на станціях палива достатньо, щоб пройти весь опалювальний сезон і до вересня 2016 року – тут немає проблем, - сказав Демчишин. - Крім того, ми провели роботу з компанією Westinghouse, яка готова до 2016 року забезпечити 5 поставок із 13 необхідних. Тобто, основний виробник електроенергії в Україні перебуває у стабільному становищі. Звичайно, це результат роботи з диверсифікації поставок палива».

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як цього року майже все паливо постачалося з Росії.

У березні цього року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова запровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американо-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій із 15.