Демчишин: Україні не потрібні додаткові поставки російського газу

Україна володіє достатнім обсягом газу в підземних газових сховищах, і тому будь-якої залежності від додаткових поставок російського газового монополіста «Газпрому» немає, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Зараз у сховищах понад 16 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон із поставками тільки з Європейського Союзу. Залежність від Російської Федерації щодо поставок газу взагалі відсутня. Ситуація контрольована», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» припинити закупівлю російського газу для потреб українських споживачів, замінивши його європейським паливом. Таке рішення прийняте тому, що цінові пропозиції від наших європейських партнерів значно кращі, а загальний обсяг споживання газу в Україні вже зараз зменшено на 20%.

Раніше Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляла, що планує вибрати весь раніше оплачений обсяг російського газу для потреб українських споживачів і надалі забезпечувати переважно транзит палива територією України для європейських споживачів. При цьому, як відзначали в «Нафтогазі», Україна продовжить транспортувати російський газ для європейських споживачів у повній відповідності до умов контракту.