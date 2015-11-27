Газ має йти через Україну: десять країн ЄС розкритикували російський "Північний потік-2"

Плани Росії щодо будівництва газопроводу до Німеччини суперечать інтересам ЄС і загрожують подальшій дестабілізації України, заявили глави 10 європейських урядів у листі до Європейської комісії, повідомляє Reuters.

"Лист, написаний 26 листопада, підписали глави урядів Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що розширення "Північного потоку" для збільшення постачання газу до Німеччини може мати серйозні наслідки для Києва та країн ЄС.

"Збереження транспортного маршруту через Україну є стратегічним інтересом ЄС не тільки з точки зору енергетичної безпеки, але і забезпечення стабільності Східної Європи", - зазначають у статті.

"Україна є безпечним транзитним маршрутом. Газ має йти через Україну," - заявив журналістам єврокомісар клімату та енергії Мігель Аріас Каньєте.

Підкреслюється, що Єврокомісія хоче скоротити залежність блоку від Росії, яка постачає близько третини енергоносіїв.

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Крім того, світові лідери закликали Москву та Анкару уникати ескалації напруженості після збиття російського Су-24 винищувачем ВПС Туреччини.