В Єврокомісії не підтверджують отримання листа від 10 країн ЄС з критикою "Північного потоку-2"

В Європейській комісії не підтверджують, що отримали листа від 10 країн ЄС з критикою проекту газопроводу "Північний потік-2", але заявляють, що позиція з цього питання залишається незмінною – всі проекти мають відповідати європейському законодавству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі сказала прес-секретар віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шевчовича Анна-Кайса Итконен.

"Я не можу підтвердити, що ми отримали такого листа. Щодо проекту "Північний потік-2", то позиція Комісії вже була висловлена. Віце-президент Шевчович сказав, що для нас будь-який проект на території ЄС має відповідати законодавству ЄС", - заявила вона.

За словами Итконен, Єврокомісія продовжує вивчати цей проект на відповідність європейському законодавству.

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, уряди 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, в якому заявили, що проект будівництва "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС.

Лист від 26 листопада підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.

"Розширення "Північного потоку" для постачання додаткових обсягів газу прямо в Німеччину може мати серйозні наслідки для Києва та країн ЄС", - наголошується в листі.

"Північний потік-2" є проектом газопроводу з Росії до Німеччини, по суті, це розширення "Північного потоку".

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів Nord Stream, прокладених по дну Балтійського моря в обхід України.