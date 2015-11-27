Проти будівництва "Північного потоку" виступили 10 країн ЄС - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Енергетичного штабу.

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"Сьогодні 10 країн-членів Євросоюзу жорстко виступили проти будівництва "Північного потоку", - сказав він.

Раніше, за даними ряду ЗМІ, уряди 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Лист від 26 листопада підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.

У свою чергу в ЄК поки не підтвердили отримання такого листа.

"Північний потік-2" є проектом газопроводу з Росії до Німеччини, по суті, це розширення "Північного потоку".

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів Nord Stream, прокладених по дну Балтійського моря в обхід України.