Міненерговугілля прогнозує скорочення споживання газу на 15,5% - Демчишин

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує скорочення споживання природного газу в Україні за підсумками 2015 року на 15,5% порівняно з 2014 роком – до 36 мільярдів кубічних метрів, повідомив журналістам глава міністерства Володимир Демчишин перед засіданням Енергетичного штабу.

"36 (мільярдів кубометрів газу – УНІАН) ми споживемо протягом цього року", - сказав він.

За його словами, таке скорочення пов'язане із середньорічним падінням споживання газу на 20% теплокомуненерго, населенням і в промисловості.

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