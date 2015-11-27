Міненерговугілля прогнозує скорочення споживання газу на 15,5% - Демчишин
17:46, 27 листопада 2015Енергетика
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Протягом цього року в Україні планують спожити до 36 мільярдів кубометрів газу.
Міненерговугілля прогнозує скорочення споживання газу на 15,5% / Фото УНІАН
Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує скорочення споживання природного газу в Україні за підсумками 2015 року на 15,5% порівняно з 2014 роком – до 36 мільярдів кубічних метрів, повідомив журналістам глава міністерства Володимир Демчишин перед засіданням Енергетичного штабу.
"36 (мільярдів кубометрів газу – УНІАН) ми споживемо протягом цього року", - сказав він.
За його словами, таке скорочення пов'язане із середньорічним падінням споживання газу на 20% теплокомуненерго, населенням і в промисловості.
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