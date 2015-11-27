Яценюк: Україна і ЄС повинні позбавити РФ монопольного впливу в енергетиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання Енергетичного штабу.

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"Україна прийняла закон, який дає можливість європейським і американським компаніям взяти безпосередню участь в модернізації та управлінні українською ГТС. І з ЄС ми повинні не на словах, а на ділі, в тому числі і через участь європейських компаній в українській ГТС, будувати одну енергетичну політику Європи, де Росія не буде мати монопольного впливу, який вона мала протягом останніх декількох десятиліть", - сказав він.

Зазначимо, раніше Арсеній Яценюк заявив про те, що 10 країн Європейського Союзу виступили проти будівництва "Північного потоку".