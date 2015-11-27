Російський газ для України в 1-му кварталі 2016 року може коштувати $210 за тисячу кубометрів – Демчишин

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує, що ціна російського газу для нашої країни в першому кварталі 2016 року складе 210 доларів за тисячу кубометрів, повідомив журналістам глава міністерства Володимир Демчишин перед засіданням Енергетичного штабу.

"Очікуємо десь в районі 210 доларів", - сказав Демчишин.

Разом з тим міністр розповів, що розраховує на середньорічну ціну російського газу для України у 2016 році в районі 207-208 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, зниження ціни може відбутися через прогнозні ціни на газ з Європи наступного року на рівні 175-180 доларів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Демчишина, Україна до 20 грудня поточного року планує узгодити можливості, умови поставок і ціну російського газу в 1-му кварталі 2016 року.

Україна, дотримуючись тристороннім брюссельським домовленостям, 31 жовтня завершила закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів. З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено в десятки разів, при цьому "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" 64 мільйони доларів. передоплати для продовження мінімальних закупівель.

Станом на 10 ранку 25 листопада НАК "Нафтогаз України" вибрав передплачені обсяги російського газу і нової передоплати не надходило. Заявки на постачання газу від "Нафтогазу України" немає.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зможе пройти поточний і наступні опалювальні сезони у разі прийняття рішення Росії про припинення поставок газу в Україну.