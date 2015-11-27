Україна розраховує, що "Північний потік - 2" не буде добудовано - Яценюк

Україна розраховує, що розроблений російським монополістом "Газпромом" проект будівництва газопроводу "Північний потік - 2" не відбудеться і трубу не буде добудовано.

Про це в ході засідання Антикризового енергетичного штабу сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Будівництво другої гілки "Північного потоку" є антиукраїнським і антиєвропейським проектом. Його мета – позбавити Україну транзитних потужностей і близько 2 мільярдів доларів плати за транзит. Мета проекту – посилення російської газової монополії на європейському енергетичному ринку, - сказав Яценюк. - 10 країн ЄС сьогодні підтримали Україну і виступили жорстко щодо "Північного потоку". Ми розраховуємо, що Європейська комісія почує позицію наших європейських партнерів і цей проект не буде добудований. Україна – основна транзитна країна. Наші транзитні можливості дозволяють поставляти в ЄС понад 120 мільярдів кубометрів газу, у нас найбільші газові сховища в ЄС. Крім того, Україна прийняла закон, який дає можливість американським і європейським компаніям взяти участь у модернізації української ГТС, а з ЄС ми повинні не на словах, а на ділі будувати одну, єдину енергополітику в Європі, де Росія не буде мати монопольного впливу".

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня російський "Газпром", Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік - 2". У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу "Ухта – Торжок - 2", який забезпечить постачання газу по газопроводу "Північний потік – 2" для поставок газу з Росії в Європейський Союз в обхід України.

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У той же час глава українського уряду зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік - 2", це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину - 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.