Яценюк визнав, що Україні поки не вистачає запасів вугілля, аби спокійно перезимувати

Про це Яценюк сказав у ході засідання Антикризового енергетичного штабу.

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"За моїми даними, чітко видно, що достатніх запасів вугілля немає. Про це я попереджав три місяці тому. Я вимагаю терміново план заходів, для того, щоб ми були впевнені в стабільній роботі енергосистеми країни, - сказав Яценюк. - Держава виділила необхідні ресурси, і їх треба не просто освоїти, нам потрібні запаси вугілля".

При цьому Яценюк нагадав, що спроби Росії заблокувати поставки вугілля в Україну були очевидними ще влітку.

"Росія блокуватиме поставку вугілля, і про це говорилося три місяці тому. Мета Росії – повна дестабілізація ситуації в Україні" - підкреслив Яценюк і поставив вимогу подати план заходів на випадок надзвичайних ситуацій і план заходів для стабільного проходження зимового періоду.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що наявних запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з забезпеченням вугіллям вимагає нових рішень. За інформацією міністра, в грудні Україна отримає 250 тис. тонн вугілля з ПАР, а до кінця року загальний запас вугілля має бути не менш як 1 млн тонн.

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При цьому в серпні поточного року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховувало накопичити близько 3 млн тонн вугілля на теплоелектростанціях країни для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.