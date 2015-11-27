Демчишин назвав умови відновлення поставок вугілля із зони АТО та Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання енергетичного штабу в Кабінеті міністрів.

"При відновленні лінії на Титан (220 кВ "Каховська-Титан" - УНІАН) ми вирішимо питання з вугіллям. Таким чином ми вирішимо свої питання, а не їх", - сказав Демчишин. За його словами, відновлення роботи одного ЛЕП дозволить покривати базові потреби півострова в електроенергії. При цьому міністр зазначив, що до нього звертаються різні дипломати з проханнями відновити енергопостачання Криму і не робити там "геноцид". Разом з тим, Демчишин повідомив, що Кабмін повністю підтримує ідею відновлення подачі електроенергії на півострів.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів в напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

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27 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що ремонтні бригади можуть завершити відновлення лінії електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" протягом 3 годин після отримання до них доступу.