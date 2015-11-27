Окупаційна влада Криму заявила про готовність до прийому електрики з Краснодарського краю

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Вживаються заходи зі включення електромережних об'єктів для забезпечення перетікання потужності в енергосистему Криму з енергосистеми Кубані. В енергосистемі Криму все первинне обладнання змонтовано і готово до прийому напруги з Кубані», - сказав він на засіданні штабу НС".

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Раніше «Крименерго» спростувало інформацію про запуск енергомосту в Крим.

Як повідомляв УНІАН, подача електроенергії в житлові будинки Сімферополя скорочено з 12 до 4 годин в добу.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні, 27 листопада, працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП в Крим на вимогу активістів.