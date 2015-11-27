Словаччина назвала "Північний потік-2" загрозою для ЄС

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

На думку міністра, новий газопровід підірве основи енергетичної безпеки ЄС. Це пов'язано з тим, що Захід перестане отримувати російський газ через Україну і Словаччину. Гудак вважає, що в підсумку Європа потрапить у залежність від єдиного джерела газу.

Міністр зазначив, що будівництво нових ниток підводного газопроводу безглуздо в умовах, коли у Європи вже є працюючий газопровід, що пролягає через Україну і Словаччину, до того ж це призведе до зростання цін на газ.

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Раніше агентство Рейтер повідомило, що Словаччина разом з дев'ятьма іншими країнами-членами Євросоюзу написала в Єврокомісію лист з проханням заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Разом зі Словаччиною цей лист підписали Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Румунія. Країни-підписанти вважають, що зведення газопроводу може знову дестабілізувати ситуацію в Україні.

У листі наголошується, що збереження газопроводу через Україну необхідно не тільки з точки зору енергетичної безпеки, а й для того, щоб забезпечити стабільність у східноєвропейському регіоні.

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Словаччина та раніше виступала проти будівництва другої лінії газопроводу "Північний потік", який прокладений по дну Балтійського моря і дозволяє Росії постачати газ до Німеччини, минаючи посередників.

Зокрема, на початку листопада Братислава звернулася до Єврокомісії та інших держав Євросоюзу з проханням перешкодити будівництву газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, глави 10 європейських урядів у листі до Європейської комісії заявили, що плани Росії щодо будівництва газопроводу в Німеччину суперечать інтересам ЄС і загрожують подальшій дестабілізації України. Збереження транспортного маршруту через Україну є стратегічним інтересом ЄС не тільки з точки зору енергетичної безпеки, але і забезпечення стабільності Східної Європи.

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В Європейській комісії не підтверджують, що отримали лист від 10 країн ЄС з критикою проекту газопроводу "Північний потік-2", але заявляють, що позиція з цього питання залишається незмінною – всі проекти повинні відповідати європейському законодавству.