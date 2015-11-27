Енергетики не отримають доступу до пошкоджених ЛЕП до понеділка - "Укренерго"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укренерго".

"На зустрічі представників "Укренерго" з місцевим штабом активістів з блокади Криму в Херсонській області енергетики донесли свої аргументи щодо необхідності продовження ремонтних робіт на пошкоджених ПЛ, які будуть передані в центральний штаб акції блокади Криму для прийняття рішення про подальші дії", - йдеться в повідомленні.

"Разом з тим, активісти зазначили, що до понеділка, 30 листопада, бригади "Укренерго" не отримають доступу для завершення ремонтних робіт на ПЛ 220 кВ Каховська-Титан", - наголосили в "Укренерго".

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Як повідомляв УНІАН, "Громадянська блокада Криму" чекає сигнал про готовність окупаційної влади звільнити нардепа Надію Савченко і заступник голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, щоб допустити ремонтників до "кримської ЛЕП".

Нагадаємо, сьогодні представники "Укренерго" мали намір зустрітися з керівництвом штабу блокади Криму для врегулювання ситуації.

В ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.