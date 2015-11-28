Окупаційна влада Криму назвала дату можливого початку роботи енергомосту

Про це заявив після засідання міжвідомчого штабу" з ліквідації надзвичайної ситуації так званий глава республіки Сергій Аксьонов, повідомляє ТАСС.

"Ситуація зміниться після 5-6 числа, як тільки запрацює енергоміст, але до дати не прив'язуємо, тому що терміни у них до 22, але сподіваюся, що все буде раніше", - заявив Аксьонов, відповідаючи на питання про підключення котелень.

Читайте такожЕнергетики не отримають доступу до пошкоджених ЛЕП до понеділка - "Укренерго""Глава" Криму зазначив, що зараз влада півострова розглядають кілька варіантів підключення котелень: до дизель-генераторним установок або "за загальною схемою", коли генерація може бути збільшена, у тому числі, за рахунок введення в роботу енергомосту.

"Можливо, нам простіше ці п'ять нею залишити так, як є, і включити потім ці котельні в загальну схему", - уточнив глава" Криму.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада в Чаплинці Херсонської обл. стався підрив електроопор, які подають електроенергію в окупований Крим, в результаті чого півострів залишився без електропостачання.