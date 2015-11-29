Блокада Криму: Активісти погодилися допустити ремонтників до зруйнованої ЛЕП "Каховська-Титан"

Про це керівник держпідприємства "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив годину тому у Facebook.

"... Міністр енергетики Демчишин В.В. повідомив про досягнення домовленостей з штабом громадської блокади Криму щодо завершення робіт з відновлення лінії 220 кВ Каховська-Титан. Лінійна бригада вже висувається на місце. Протягом кількох годин закінчимо монтаж проводу та знімемо базове заземлення. Питання щодо включення лінії ще обговорюється", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, після підриву опор ліній електропередачі в Херсонській області учасники блокади Криму заявили, що готові допустити робітників до ремонту пошкоджених ЛЕП лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

Однак на вимогу активістів блокади Криму 26 листопада бригади держкомпанії "Укренерго" припинили ремонт "Каховська-Титан", яка постачає електрику на півострів.

Один із лідерів акції Ленур Іслямов заявив, що активісти вимагають від окупаційної влади звільнити всіх політв'язнів, і доки не будуть виконані ці умови, активісти не дадуть відновити електропостачання території АР Крим.

27 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що існуючих запасів вугілля в державі вистачить на місяць стабільної роботи ТЕС, у грудні прибуде 250 тис. тонн палива з ПАР

"У нас обмежені поставки вугілля з неконтрольованих територій і з Російської Федерації. На сьогодні запасів вугілля на наших складах і теплоелектростанціях достатньо для того, щоб працювати впродовж щонайменше місяця. Але в подальшій перспективі виникають питання", - сказав Демчишин.

Також він наголосив, що відновлення постачання вугілля для українських теплоелектростанцій із зони АТО і Росії можливе за умови відновлення однієї з чотирьох ліній електропередач у напрямку Криму.