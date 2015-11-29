Голова "Укренерго": Відновлення електропостачання окупованого Криму поки не відбудеться

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Відновлення енергопостачання поки не відбудеться. Один з фазних проводів розібраній на анкерній опорі і залишиться у такому стані до прийняття остаточного рішення. Всі інші роботи будуть завершені в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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Уточнення для небайдужих щодо кримської ЛЕП:Відновлення енергопостачання поки не відбудеться. Один з фазних проводів ро... Posted by Vsevolod Kovalchuk on Sunday, November 29, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники блокади Криму погодилися допустити ремонтну бригаду до зруйнованої повітряної лінії 220 кВ "Каховська-Титан" в Херсонській області, по якій подається електроенергія на територію тимчасово окупованого Криму.

"...Міністр енергетики В.Демчишин повідомив про досягнення домовленостей зі штабом громадської блокади Криму після завершення робіт по відновленню лінії 220 кВ Каховська-Титан", - наголосив Всеволод Ковальчук.