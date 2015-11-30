"Укренерго" готова за кілька годин увімкнути ЛЕП до Криму

Якщо буде прийнято відповідне рышення, "Укренерго" готова ввімкнути відремонтовану лінію електропередач в Крим.

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Як наголошується у повідомленні "Укренерго", 29 листопада близько 16:00 за результатами переговорів міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина зі штабом громадської блокади Криму була досягнута домовленість про завершення робіт з відновлення лінії 220 кВ "Каховська-Титан", від якої за нормальною схемою здійснюється енергопостачання двох районів Херсонської області.

Згідно з повідомленням, бригада Херсонських магістральних мереж одразу вирушила на місце, й на кінець дня усі монтажні роботи були виконані в повному обсязі.

"Водночас, за вимогою протестувальників проводи роз'єднані (на лінії виконано видимий розрив проводів шляхом зняття шлейфів на анкерної опори)", - йдеться у повідомленні.

"У разі вирішення питання про включення лінії і подачу напруги на підстанцію "Титан", з'єднання шлейфів буде виконано упродовж кількох годин", - наголосили у компанії.

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Однак на вимогу активістів блокади Криму 26 листопада бригади держкомпанії "Укренерго" припинили ремонт "Каховська-Титан", яка постачає електрику на півострів.

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Один з лідерів акції Ленур Іслямов заявив, що активісти вимагають від окупаційної влади звільнити всіх політв'язнів, і поки не будуть виконані ці умови, активісти не дадуть відновити електропостачання території АР Крим.

27 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що наявних запасів вугілля в державі вистачить на місяць стабільної роботи ТЕС, в грудні прибуде 250 тисяч тонн палива з ПАР.